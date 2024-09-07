Лукинская Павла Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1888 ст.
Дочь: Рыбникова (Лукинская) Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Лукинский Игнатий Иванович
Журегино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Восприемница: Евгения Ивановна Лукинская
Смерть
Неизвестно