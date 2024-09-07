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Лукинская Павла Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1888 ст.

Дочь: Рыбникова (Лукинская) Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Лукинский Игнатий Иванович

Журегино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Восприемница: Евгения Ивановна Лукинская
Смерть
Неизвестно

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