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Навагин Владислав Анатольевич

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Место рождения

Беломорск, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

28.08.1969

Дата смерти

24.08.1997

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

1946 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1969

Отец: Навагин Анатолий Николаевич

Мать: Навагина Людмила Алексеевна

Беломорск, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.08.1997
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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