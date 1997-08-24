Навагин Владислав Анатольевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1969
Дата смерти24.08.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1969
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.08.1997
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область