Тунаков Павел Дмитриевич
Место рожденияУкраина
Дата рождения15.06.1907
Дата смерти04.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Место жительства
По 1984
Место жительства
Неизвестно
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1984