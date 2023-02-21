Тунаков Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тунаков Павел Дмитриевич

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Место рождения

Украина

Дата рождения

15.06.1907

Дата смерти

04.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Место жительства
По 1984
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.02.1984
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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