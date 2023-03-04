Лаврова (Зотова) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврова (Зотова) Людмила Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1978

Сын: Лавров Дмитрий Алексадрович

Отец ребёнка: Лавров Александр Николаевич

Рождение ребёнка
08.03.1986

Дочь: Ковалева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Лавров Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавров Александр Николаевич

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