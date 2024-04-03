Языков Михаил Поликарпович 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Языков Михаил Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Языков ?

Мать: (Языков) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Языкова(Макеева?) (Макеева?) Ирина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Языкова Евдокия

Рождение ребёнка
22.06.1935

Дочь: Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Языкова Евдокия

Рождение ребёнка
1937

Сын: Языков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Языкова Евдокия

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: без вести пропал июль 1942

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