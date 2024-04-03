Языков Михаил Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Языков ?
Мать: (Языков) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Языкова Евдокия
Рождение ребёнка
22.06.1935
Дочь: Дронова(Языкова) (Языкова (Зубкова)) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Языкова Евдокия
Рождение ребёнка
1937
Сын: Языков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Языкова Евдокия
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: без вести пропал июль 1942