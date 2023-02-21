Sim James
Место рожденияBothwell, Lanarkshire, Scotland
Дата рождения1875
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Sim George
Мать: Sim Euphemia
Bothwell, Lanarkshire, Scotland
Бракосочетание
19.11.1897
Жена: Sims Elizabeth
Glen Campbell, Indiana County, PA, USA
Рождение ребёнка
28.09.1898
Сын: Sims George
Мать ребёнка: Sims Elizabeth
Gen Campbell, Indiana County, PA, USA
Рождение ребёнка
17.07.1900
Дочь: Sarah Ann
Мать ребёнка: Sims Elizabeth
Glen Campbell, Indiana County, PA, USA
Рождение ребёнка
23.04.1902
Сын: Sims Thomas
Мать ребёнка: Sims Elizabeth
Glen Campbell, Indiana County, PA, USA
Смерть
1940