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Sim James

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Место рождения

Bothwell, Lanarkshire, Scotland

Дата рождения

1875

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1845 г.р.

Жена

1881 г.р.

Дети

1898 г.р.
1900 г.р.
1902 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Sim George

Мать: Sim Euphemia

Bothwell, Lanarkshire, Scotland
Бракосочетание
19.11.1897

Жена: Sims Elizabeth

Glen Campbell, Indiana County, PA, USA
Рождение ребёнка
28.09.1898

Сын: Sims George

Мать ребёнка: Sims Elizabeth

Gen Campbell, Indiana County, PA, USA
Рождение ребёнка
17.07.1900

Дочь: Sarah Ann

Мать ребёнка: Sims Elizabeth

Glen Campbell, Indiana County, PA, USA
Рождение ребёнка
23.04.1902

Сын: Sims Thomas

Мать ребёнка: Sims Elizabeth

Glen Campbell, Indiana County, PA, USA
Смерть
1940
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