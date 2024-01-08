Крюков Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крюков Константин Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.11.191
Сын: Крюков Юрий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1927
Дочь: Крюкова Клавдия Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно