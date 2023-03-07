Булатов Никифор (Микифорко) Мартемьянов
Место рожденияпочинок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1631
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1631
Отец: Булатов Мартын (Мартемьян) Федоров
Мать: не указана
починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678