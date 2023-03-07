Булатов Никифор (Микифорко) Мартемьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Никифор (Микифорко) Мартемьянов

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Место рождения

починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1631

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1605 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1631

Отец: Булатов Мартын (Мартемьян) Федоров

Мать: не указана

починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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