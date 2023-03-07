(Гончарова) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончаров Николай Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1979
Сын: Панин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Панин Александр
Рождение ребёнка
06.11.1983
Отец ребёнка: Бочаров Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
17.04.1989
Дочь: Бочарова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Бочаров Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панин Александр
Развод
Неизвестно
Муж: Панин Александр
Смерть
Неизвестно