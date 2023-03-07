(Гончарова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гончарова) Надежда Николаевна

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Место рождения

Ястребовка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаров Николай Васильевич

Мать: не указана

Ястребовка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.09.1979

Сын: Панин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Панин Александр

Рождение ребёнка
06.11.1983

Сын: Бочаров Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Бочаров Сергей Васильевич

Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.04.1989

Дочь: Бочарова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Бочаров Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочаров Сергей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Александр

Развод
Неизвестно

Муж: Панин Александр

Смерть
Неизвестно
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