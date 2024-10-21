Исправникова (Безбородова) Прасковья Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1827 ст.
Дата смерти23.12.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1827 ст.
Отец: Безбородов Ермолай Прокофьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович
Отец ребёнка: Исправников Егор Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Исправников Иван Егорович
Отец ребёнка: Исправников Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
20.09.1853 ст.
Сын: Исправников Сергей Егорович
Отец ребёнка: Исправников Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858
Дочь: (Исправникова) Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Исправников Егор Сергеевич
Смерть
23.12.1897 ст.