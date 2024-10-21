Исправникова (Безбородова) Прасковья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправникова (Безбородова) Прасковья Ермолаевна

Место рождения

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

17.10.1827 ст.

Дата смерти

23.12.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1827 ст.

Отец: Безбородов Ермолай Прокофьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исправников (Егоров, Шахмаев?) Никита Егорович

Отец ребёнка: Исправников Егор Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Исправников Иван Егорович

Отец ребёнка: Исправников Егор Сергеевич

Рождение ребёнка
20.09.1853 ст.

Сын: Исправников Сергей Егорович

Отец ребёнка: Исправников Егор Сергеевич

Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858

Дочь: (Исправникова) Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Исправников Егор Сергеевич

Смерть
23.12.1897 ст.
Ершовка, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

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