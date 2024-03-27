Хенох (Рудашевская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХенох (Рудашевская) Мария

Хенох (Рудашевская) Мария

Место рождения

Вильнюс, Литва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудашевский Фишель

Мать: Рудашевская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хенох Грирогий

Рождение ребёнка
14.09.1916

Сын: Хенох Рафаил

Отец ребёнка: Хенох Грирогий

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хенох Грирогий

Смерть
1953

Мы используем куки для улучшения работы сайта.