Хенох (Рудашевская) Мария
Место рожденияВильнюс, Литва
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудашевский Фишель
Мать: Рудашевская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хенох Грирогий
Рождение ребёнка
14.09.1916
Сын: Хенох Рафаил
Отец ребёнка: Хенох Грирогий
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хенох Грирогий
Смерть
1953