Гринёва (Мигалатьева) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринёва (Мигалатьева) Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1963

Отец: Мигалатьев Василий Кириллович

Мать: Прохорова Зоя Фроловна

Рождение ребёнка
17.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гринёв Владислав Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.08.1990

Сын: Гринёв Кирилл Владиславович

Отец ребёнка: Гринёв Владислав Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринёв Владислав Юрьевич

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