Гринёва (Мигалатьева) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1963
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1963
Рождение ребёнка
17.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гринёв Владислав Юрьевич
Рождение ребёнка
30.08.1990
Сын: Гринёв Кирилл Владиславович
Отец ребёнка: Гринёв Владислав Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно