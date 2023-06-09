Ивашкин Алексей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашкин Алексей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивашкин Анатолий

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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