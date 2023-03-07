Березин Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1902
Дата смерти20.02.1945
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Рождение ребёнка
Около 1934
Рождение ребёнка
Около 1937
Пермь, Пермский, Пермский край
Военная служба
30.09.1941
Оричевский РВК, Кировская обл., Оричевский р-н
Рождение ребёнка
Около 1941
Смерть
20.02.1945
Восточная Пруссия
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Восточная Пруссия, д. Берхертсдорф, севернее, 400 м