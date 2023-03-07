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Березин Алексей Григорьевич

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Место рождения

Крутиковщина, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

20.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Березин Григорий Лаврентьевич

Мать: Березина Наталья Фокеевна

Крутиковщина, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Екатерина Григорьевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Военная служба
30.09.1941
Оричевский РВК, Кировская обл., Оричевский р-н
Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Екатерина Григорьевна

Смерть
20.02.1945
Восточная Пруссия
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Восточная Пруссия, д. Берхертсдорф, севернее, 400 м
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