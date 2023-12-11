Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

19.02.1758 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1737 ст.

Сын: Сергей Кондратьевич

Отец ребёнка: Кондратий Афанасьевич

Сырковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Афанасьевич

Смерть
19.02.1758 ст.
Новое Рагулово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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