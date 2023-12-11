Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти19.02.1758 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1737 ст.
Сын: Сергей Кондратьевич
Отец ребёнка: Кондратий Афанасьевич
Сырковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1758 ст.
Новое Рагулово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область