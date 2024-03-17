Федоров Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротченкова (Федорова) Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Федорова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федорова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатенкова (Федорова) Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Федорова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федорова Ефросинья
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Федорова Ефросинья
Каутки, Микулинская волость, Оршанский уезд
Руднянский р-н, д. Каутки; Смоленская обл., Руднянский р-н, Косенковский с/с, д. Катки Ныне не существует
Рождение ребёнка
06.01.1896
Дочь: Клочкова (Федорова) Татьяна Кузьминична
Мать ребёнка: Федорова Ефросинья
Смерть
Неизвестно