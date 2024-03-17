Федоров Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротченкова (Федорова) Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Федорова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Федорова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатенкова (Федорова) Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Федорова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Федорова Ефросинья

Рождение ребёнка
1894

Сын: Федоров Семен Кузьмич

Мать ребёнка: Федорова Ефросинья

Каутки, Микулинская волость, Оршанский уезд
Руднянский р-н, д. Каутки; Смоленская обл., Руднянский р-н, Косенковский с/с, д. Катки Ныне не существует
Рождение ребёнка
06.01.1896

Дочь: Клочкова (Федорова) Татьяна Кузьминична

Мать ребёнка: Федорова Ефросинья

Смерть
Неизвестно

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