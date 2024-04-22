Субботин Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботин Павел Александрович

Субботин Павел Александрович

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

13.12.1913 ст.

Дата смерти

11.07.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1913 ст.

Отец: Субботин Николай Александрович

Мать: Субботина Евдокия Ивановна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 476 №72м стр 30
Крещение
15.12.1913 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В старшие брат Алексей и сестра Мария Ф 719 оп 1 д 476 №72м стр 30
Смерть
11.07.1914 ст.
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
7 месяцев, от поноса Ф 719 оп 1 д 476 №____м стр 108
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close