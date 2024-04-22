Субботин Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения13.12.1913 ст.
Дата смерти11.07.1914 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1913 ст.
Ф 719 оп 1 д 476 №72м стр 30
Крещение
15.12.1913 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В старшие брат Алексей и сестра Мария Ф 719 оп 1 д 476 №72м стр 30
Смерть
11.07.1914 ст.
7 месяцев, от поноса Ф 719 оп 1 д 476 №____м стр 108