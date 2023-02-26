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Дебердеев Мустахетдин Усяинов
Дебердеев Мустахетдин Усяинов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Дебердеев Усяин Якупов
1762 г.р.
Мать
Сулейда
1771 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Дебердеев Усяин Якупов
Мать:
Сулейда
Смерть
Неизвестно
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