Дебердеев Мустахетдин Усяинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дебердеев Мустахетдин Усяинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Дебердеев Усяин Якупов

Мать: Сулейда

Смерть
Неизвестно
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