Кумышева Ефимия Фокична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Войветкина (Кумышева) Акулина Евстафьевна
Отец ребёнка: Кумышев Евстафий Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Кумышева) Марфа Австафьевна
Отец ребёнка: Кумышев Евстафий Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кумышев Сергей Евстафьевич
Отец ребёнка: Кумышев Евстафий Васильевич
Смерть
Неизвестно