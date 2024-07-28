Кумышева Ефимия Фокична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кумышева Ефимия Фокична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кумышев Евстафий Васильевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Войветкина (Кумышева) Акулина Евстафьевна

Отец ребёнка: Кумышев Евстафий Васильевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Кумышева) Марфа Австафьевна

Отец ребёнка: Кумышев Евстафий Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Кумышев Сергей Евстафьевич

Отец ребёнка: Кумышев Евстафий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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