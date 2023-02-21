Нечкина Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечкина Мария Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Нечкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Нечкин Иван Павлович

Осташков, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нечкина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Нечкин Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечкин Иван Павлович

Смерть
1879
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