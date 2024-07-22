(Деркач) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Деркач) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деркач Федор Корнеевич

Отец ребёнка: Деркач Корней Климович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Корнеевна

Отец ребёнка: Деркач Корней Климович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томенко Анастасия Корнеевна

Отец ребёнка: Деркач Корней Климович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груня Корнеевна

Отец ребёнка: Деркач Корней Климович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деркач Егор Корнеевич

Отец ребёнка: Деркач Корней Климович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деркач Иван Корнеевич

Отец ребёнка: Деркач Корней Климович

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