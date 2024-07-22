(Деркач) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Деркач Корней Климович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Корнеевна
Отец ребёнка: Деркач Корней Климович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томенко Анастасия Корнеевна
Отец ребёнка: Деркач Корней Климович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груня Корнеевна
Отец ребёнка: Деркач Корней Климович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Деркач Корней Климович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Деркач Корней Климович