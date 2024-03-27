Чуриков Феоктист Гурьянович
Место рожденияс.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Чуриков Гурьян Устинович
Мать: Чурикова ?
с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурикова Мария Феоктисовна
Мать ребёнка: Чурикова Анна Максимовна
с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния