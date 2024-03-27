Чуриков Феоктист Гурьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуриков Феоктист Гурьянович

Чуриков Феоктист Гурьянович

Место рождения

с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Чуриков Гурьян Устинович

Мать: Чурикова ?

с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурикова Мария Феоктисовна

Мать ребёнка: Чурикова Анна Максимовна

с.Скворцовка Лабазинская волость Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
Скворцовка, Бузулукский уезд, Оренбургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close