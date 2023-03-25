Таюпова Захира Минниахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таюпова Захира Минниахметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1961

Отец: не указан

Мать: Таюпова Адия Ахматханова

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