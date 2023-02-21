Бушуев Пётр Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти16.04.1923
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1864
Отец: Бушуев Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1886 ст.
Жена: Бушуева Анна Феодорова
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 55 стр. 129
Место жительства
Около 1886
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Между 1894 и 1895 ст.
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Бушуева Анна Феодорова
приёмная ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 8 стр. АП 76 возможно запись о рождении: https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121124#9
Место жительства
1909 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 170
Смерть
16.04.1923
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 4 стр. АП 150