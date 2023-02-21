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Бушуев Пётр Фёдоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

16.04.1923

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Между 1894 и 1895 г.р.

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Бушуев Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1886 ст.

Жена: Бушуева Анна Феодорова

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 55 стр. 129
Место жительства
Около 1886
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Между 1894 и 1895 ст.

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Бушуева Анна Феодорова

приёмная ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 8 стр. АП 76 возможно запись о рождении: https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121124#9
Место жительства
1909 ст.
Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 170
Смерть
16.04.1923
Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 4 стр. АП 150
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