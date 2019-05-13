Жантиева (Kliks-Rzantiewa) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиева (Kliks-Rzantiewa) Мария

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Место рождения

Bialystok, Polska

Дата рождения

13.05.1903

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Bialystok, Polska
Бракосочетание
1923

Муж: Жантиев Урусби Иналдыкович

Wladikawkaz
Рождение ребёнка
1924

Сын: Жантиев Руслан

Отец ребёнка: Жантиев Урусби Иналдыкович

Владикавказ, Осетия, Россия
Рождение ребёнка
12.03.1926

Дочь: Babaszwili Aza

Отец ребёнка: Жантиев Урусби Иналдыкович

Wladikawkaz
Рождение ребёнка
12.03.1926

Дочь: Бабашвили Азаучан

Отец ребёнка: Жантиев Урусби Иналдыкович

Владикавказ
Смерть
1992
Wladikawkaz
Похороны
Неизвестно
Владикавказ
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