Жантиева (Kliks-Rzantiewa) Мария
Место рожденияBialystok, Polska
Дата рождения13.05.1903
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1923
Wladikawkaz
Рождение ребёнка
1924
Сын: Жантиев Руслан
Отец ребёнка: Жантиев Урусби Иналдыкович
Владикавказ, Осетия, Россия
Рождение ребёнка
12.03.1926
Дочь: Babaszwili Aza
Отец ребёнка: Жантиев Урусби Иналдыкович
Wladikawkaz
Рождение ребёнка
12.03.1926
Дочь: Бабашвили Азаучан
Отец ребёнка: Жантиев Урусби Иналдыкович
Владикавказ
Смерть
1992
Wladikawkaz
Похороны
Неизвестно
Владикавказ