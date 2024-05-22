Сазонов Иван Семёнович 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазонов Иван Семёнович

Место рождения

Воронежская обл, Григорьевка

Дата рождения

1890

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Сазонов Семён

Мать: не указана

Воронежская обл, Григорьевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Павел Иванович

Мать ребёнка: Сазонова (Ленникова) Агафья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Николай Иванович

Мать ребёнка: Сазонова (Ленникова) Агафья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова (Ленникова) Агафья Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Иркутская Область, Иркутский Район, Поселок Черемшанка
Рождение ребёнка
19.09.1921

Дочь: Сазонова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Сазонова (Ленникова) Агафья Семёновна

Рождение ребёнка
12.06.1924

Дочь: Сазонова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Сазонова (Ленникова) Агафья Семёновна

Воронежская обл, Григорьевка
Рождение ребёнка
26.12.1929

Дочь: Сазонова Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Сазонова (Ленникова) Агафья Семёновна

Смерть
1944

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