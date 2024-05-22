Сазонов Иван Семёнович
Место рожденияВоронежская обл, Григорьевка
Дата рождения1890
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Сазонов Семён
Мать: не указана
Воронежская обл, Григорьевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сазонова (Ленникова) Агафья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сазонова (Ленникова) Агафья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иркутская Область, Иркутский Район, Поселок Черемшанка
Рождение ребёнка
19.09.1921
Дочь: Сазонова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Сазонова (Ленникова) Агафья Семёновна
Рождение ребёнка
12.06.1924
Дочь: Сазонова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Сазонова (Ленникова) Агафья Семёновна
Воронежская обл, Григорьевка
Рождение ребёнка
26.12.1929
Дочь: Сазонова Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Сазонова (Ленникова) Агафья Семёновна
Смерть
1944