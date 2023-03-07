Субботин Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботин Андрей Анатольевич

Субботин Андрей Анатольевич

avatar

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

1970

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Субботин Анатолий Александрович

Мать: Субботина Людмила

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Артем Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Максим Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close