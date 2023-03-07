Субботин Андрей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения1970
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец: Субботин Анатолий Александрович
Мать: Субботина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Максим Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Уфимский, Ачитский, Свердловская область