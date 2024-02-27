Болдырев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болдырев Андрей

Мать: Болдырева (Болдырева) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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