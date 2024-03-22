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Иван Матфеевич

Место рождения

Шиловщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1884 ст.

Дата смерти

После 15.01.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шиловщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
14.01.1900 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Брак Лога - Максим Иванович Вилина - Ольга Тимофеевна по жениху (Ермаково) крестьянин Михаил Иванович по жениху (Вилина) крестьянин Иван Андреевич по невесте (Вилина) крестьянин... Показать все
Смерть
После 15.01.1900 ст.
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