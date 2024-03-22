Иван Матфеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1884 ст.
Дата смертиПосле 15.01.1900 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.
Поручитель
14.01.1900 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Брак Лога - Максим Иванович Вилина - Ольга Тимофеевна по жениху (Ермаково) крестьянин Михаил Иванович по жениху (Вилина) крестьянин Иван Андреевич по невесте (Вилина) крестьянин... Показать все
Смерть
После 15.01.1900 ст.