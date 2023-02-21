Жилкина (Катаева) Марфа Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилкина (Катаева) Марфа Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Катаев Семен Патрикиев

Мать: не указана

Бракосочетание
05.06.1859

Муж: Жилкин Зиновий Поликарпович

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Жилкин Галактион Зиновьев

Отец ребёнка: Жилкин Зиновий Поликарпович

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Жилкин Вукол Зиновьев

Отец ребёнка: Жилкин Зиновий Поликарпович

Смерть
Неизвестно
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