Жилкина (Катаева) Марфа Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Катаев Семен Патрикиев
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.1859
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Жилкин Галактион Зиновьев
Отец ребёнка: Жилкин Зиновий Поликарпович
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Жилкин Зиновий Поликарпович
Смерть
Неизвестно