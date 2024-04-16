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Тимонин Максим Тимофеевич

Место рождения

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1801

Дата смерти

24.09.1870 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Тимонин Тимофей Герасимович

Мать: Домна Михайловна

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Тимонин Емельян Максимович

Мать ребёнка: Тимонина Феврония Евдокимовна

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Тимонин Иван Максимович

Мать ребёнка: Тимонина Феврония Евдокимовна

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Грубова Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Тимонина Феврония Евдокимовна

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Тимонин Василий Максимович

Мать ребёнка: Тимонина Феврония Евдокимовна

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимонина Феврония Евдокимовна

Смерть
24.09.1870 ст.
Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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