Тимонин Максим Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти24.09.1870 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Тимонин Тимофей Герасимович
Мать: Домна Михайловна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Тимонин Емельян Максимович
Мать ребёнка: Тимонина Феврония Евдокимовна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Тимонина Феврония Евдокимовна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Грубова Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Тимонина Феврония Евдокимовна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тимонин Василий Максимович
Мать ребёнка: Тимонина Феврония Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.1870 ст.