Евдокимова Матрона Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Матрона Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Иван Киреевич

Отец ребёнка: Евдокимов Кирей Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Григорий Киреевич

Отец ребёнка: Евдокимов Кирей Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Кирей Игнатьевич

Рождение ребёнка
17.?.1906

Дочь: (Евдокимова) Христиния Киреевна

Отец ребёнка: Евдокимов Кирей Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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