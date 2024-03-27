Мурадов Муса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Мурадов Абас Оглы Башир
Мать: Мурадова Елена
Рождение ребёнка
14.12.1932
Сын: Мурадов Леонид
Мать ребёнка: Мурадов Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурадов Мария
Развод
Неизвестно
Жена: Мурадова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурадов ?
Мать ребёнка: Мурадова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мурадова Анна
Смерть
Неизвестно