Мурадов Муса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурадов Муса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Мурадов Абас Оглы Башир

Мать: Мурадова Елена

Рождение ребёнка
14.12.1932

Сын: Мурадов Леонид

Мать ребёнка: Мурадов Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурадов Мария

Развод
Неизвестно

Жена: Мурадова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурадов ?

Мать ребёнка: Мурадова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурадова Анна

Смерть
Неизвестно
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