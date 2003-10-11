Гилязов Рафкат Сиразутдин улы
Место рождения
Дата рождения20.08.1927
Дата смерти11.10.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1954
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
06.07.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.2003