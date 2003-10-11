Гилязов Рафкат Сиразутдин улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилязов Рафкат Сиразутдин улы

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Место рождения

Нижние Шаши, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.08.1927

Дата смерти

11.10.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Шаши, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыков Минжихан Шакир кызы

Большая Атня, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыков Минжихан Шакир кызы

Большая Атня, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыков Минжихан Шакир кызы

Большая Атня, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садыков Минжихан Шакир кызы

Смерть
11.10.2003
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