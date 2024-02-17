Балошенко Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балошенко Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.62

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.62

Отец: Балошенко Трофим

Мать: не указана

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