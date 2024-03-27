Крымов Биктимир
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Крымов Жафяр Биктимирович
Мать ребёнка: Хайрибя
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1905
Сын: Крымов Абдулкаюм
Мать ребёнка: Хайрибя
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно