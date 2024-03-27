Крымов Биктимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрымов Биктимир

Крымов Биктимир

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1902

Сын: Крымов Жафяр Биктимирович

Мать ребёнка: Хайрибя

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1905

Сын: Крымов Абдулкаюм

Мать ребёнка: Хайрибя

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close