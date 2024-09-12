Вдовина Мария Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Красильникова (Вдовина) Ирина Пахомовна
Отец ребёнка: Вдовин Пахом Анфиногенов
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_1884_крещение-17.02.1901 пол_Ж_ запись - 12 род. Ирина в деревня Романово у крестьянин Вдовин Пахом Филафеев и законная жена Мария Карпова_... Показать все
Место жительства
1901
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 8 поз. - 12
Смерть
Неизвестно