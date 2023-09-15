Bergroth Carl Johan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBergroth Carl Johan

Bergroth Carl Johan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1908

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1908

Отец: Bergroth Selim Mikael

Мать: Bergroth Agnes Ingrid Ulrikke Wilhelmina

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close