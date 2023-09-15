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Bergroth Carl Johan
Bergroth Carl Johan
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.1908
Пол
Мужской
Отец
Bergroth Selim Mikael
1870 г.р.
Мать
Bergroth (Klärich) Agnes Ingrid Ulrikke Wilhelmina
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1908
Отец:
Bergroth Selim Mikael
Мать:
Bergroth Agnes Ingrid Ulrikke Wilhelmina
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