Любарский Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смерти1918
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: Любарский Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Мария «Маруся»
Мать ребёнка: Любарская Анисья
Рождение ребёнка
19.11.1903
Дочь: Балицкая Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Любарская Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Любарская Анисья
Упоминание
Неизвестно
Любил охоту и рыбалку, брад дочь Александру с собой
Упоминание
Неизвестно
Имел сад, дочери Дрзя и Мария учились в гимназии, две другии учились в цпш, поступали в гимназию в 5 классе
Упоминание
Неизвестно
Секретарь сиротского суда городской управы г. Бердичев
Работа или профессия
Неизвестно
Секретарь Сиротского суда городской управы | Городская управа г.Бердичев
Смерть
1918
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно