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Любарский Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: Любарский Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Мария «Маруся»

Мать ребёнка: Любарская Анисья

Рождение ребёнка
19.11.1903

Дочь: Балицкая Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Любарская Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Любарская Анисья

Бердичев, Житомирська область
Упоминание
Неизвестно
Любил охоту и рыбалку, брад дочь Александру с собой
Упоминание
Неизвестно
Имел сад, дочери Дрзя и Мария учились в гимназии, две другии учились в цпш, поступали в гимназию в 5 классе
Упоминание
Неизвестно
Секретарь сиротского суда городской управы г. Бердичев
Работа или профессия
Неизвестно
Бердичев, Житомирська область
Секретарь Сиротского суда городской управы | Городская управа г.Бердичев
Смерть
1918
Бердичев, Житомирська область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Бердичев, Житомирська область
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