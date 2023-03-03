Лохно Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1907
Дочь: Дында Вера Яковлена
Мать ребёнка: Татьяна
Родилась Дмитриевка черниговского района, приморского края
Рождение ребёнка
06.09.1918
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Влахно Глущенко Анастасия Яковлена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Влахно Кротова Ольга Яковлена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Влахно Тюменцева Мария Яковлена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно