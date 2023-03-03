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Лохно Яков Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1907

Дочь: Дында Вера Яковлена

Мать ребёнка: Татьяна

Родилась Дмитриевка черниговского района, приморского края
Рождение ребёнка
06.09.1918

Сын: Влахно Перт Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Влахно Глущенко Анастасия Яковлена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Влахно Кротова Ольга Яковлена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Влахно Тюменцева Мария Яковлена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Влахно Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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