Цветков Александр Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветков Александр Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1951

Дата смерти

18.01.1985

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1951

Отец: Цветков Виталий Иванович

Мать: Титова Мария Кузьминична

Бракосочетание
29.04.1972

Жена: Цветкова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
20.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цветкова Татьяна Сергеевна

Смерть
18.01.1985
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