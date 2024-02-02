Цветков Александр Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1951
Дата смерти18.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1951
Отец: Цветков Виталий Иванович
Мать: Титова Мария Кузьминична
Бракосочетание
29.04.1972
Рождение ребёнка
20.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цветкова Татьяна Сергеевна
Смерть
18.01.1985