Кучин Сергей Симонович Вычислено 1771 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Кучин Сергей Симонович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился Вычислено 1771 ст., Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

умер Неизвестно, Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

Отец
Кучин (Черкасов) Симон ТрофимовичВычислено 1732 ст. г.р.
Мать
Кучина-Черкасова Ульяна ИвановнаВычислено 1739 ст. г.р.
Дети
Кучин Иван СергеевичВычислено 1797 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771 ст.

Отец: Кучин (Черкасов) Симон Трофимович

Мать: Кучина-Черкасова Ульяна Ивановна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.

Сын: Кучин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

Смерть
Неизвестно
Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

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