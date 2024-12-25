Кучин Сергей Симонович
мужской, родился Вычислено 1771 ст., Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
умер Неизвестно, Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
ОтецКучин (Черкасов) Симон ТрофимовичВычислено 1732 ст. г.р.
МатьКучина-Черкасова Ульяна ИвановнаВычислено 1739 ст. г.р.
Дети
Кучин Иван СергеевичВычислено 1797 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.
Сын: Кучин Иван Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно