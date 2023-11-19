Скуртол Дмитрий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скуртол Матвей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скуртол Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности