Розанов Всеволод Матвеевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1895
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1895
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Розанова Надежда Всеволодовна
Мать ребёнка: Розанова Татьяна Валентиновна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Розанов Юрий Всеволодович
Мать ребёнка: Розанова Татьяна Валентиновна
Рождение ребёнка
20.10.1928
Дочь: Розанова Татьяна Всеволодовна
Мать ребёнка: Розанова Татьяна Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Анатольевна
Работа или профессия
Неизвестно
член Московской городской коллегии адвокатов
Смерть
1985