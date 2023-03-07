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Розанов Всеволод Матвеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.10.1895

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1895

Отец: Розанов Матвей Никанорович

Мать: Розанова Любовь Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Розанова Надежда Всеволодовна

Мать ребёнка: Розанова Татьяна Валентиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1924

Сын: Розанов Юрий Всеволодович

Мать ребёнка: Розанова Татьяна Валентиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.10.1928

Дочь: Розанова Татьяна Всеволодовна

Мать ребёнка: Розанова Татьяна Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Анатольевна

Работа или профессия
Неизвестно
член Московской городской коллегии адвокатов
Смерть
1985
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