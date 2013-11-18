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Полутов Анатолий Феодосьевич

Место рождения

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

11.10.1949

Дата смерти

18.11.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.09.1975

Сын: Полутов Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Фролова Ольга Васильевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.10.1982

Дочь: Болотова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Фролова Ольга Васильевна

Пола, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
18.11.2013
Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
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