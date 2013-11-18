Полутов Анатолий Феодосьевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1949
Дата смерти18.11.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1949
Рождение ребёнка
17.09.1975
Мать ребёнка: Фролова Ольга Васильевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.10.1982
Дочь: Болотова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Фролова Ольга Васильевна
Пола, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
18.11.2013