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Филатов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1863

Отец: Филатов Николай Николаевич

Мать: не указана

Образование
08.06.1878 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
отчислен из Иркутского технического училища ГАИО Ф.70 оп2 .д.7007
Военная служба
1884
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
зачислен в ополчение . ГАИО,ф70 оп2 №1424
Работа или профессия
1891
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
ответственный чин в Управе Концелярии
Работа или профессия
1891
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
ответственный чиновник в канцелярии Иркутского общего Губернского управления.
Смерть
Неизвестно
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