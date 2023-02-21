Филатов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1863
Отец: Филатов Николай Николаевич
Мать: не указана
Образование
08.06.1878 ст.
отчислен из Иркутского технического училища ГАИО Ф.70 оп2 .д.7007
Военная служба
1884
зачислен в ополчение . ГАИО,ф70 оп2 №1424
Работа или профессия
1891
ответственный чин в Управе Концелярии
Работа или профессия
1891
ответственный чиновник в канцелярии Иркутского общего Губернского управления.
Смерть
Неизвестно