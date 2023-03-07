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Вотинцев Малахий Федотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Вотинцев Федот Ильин

Мать: Вотинцева Параскева Федотова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Вотинцев Савелий Малахов

Мать ребёнка: Вотинцева Параскева Никитина

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Неонила Малахова

Мать ребёнка: Вотинцева Параскева Никитина

Рождение ребёнка
1799

Сын: Вотинцев Ермил Малахов

Мать ребёнка: Вотинцева Параскева Никитина

Рождение ребёнка
1807

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вотинцева Параскева Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вотинцева Параскева Никитина

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834
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