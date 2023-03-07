Вотинцев Малахий Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Вотинцев Федот Ильин
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Вотинцева Параскева Никитина
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Неонила Малахова
Мать ребёнка: Вотинцева Параскева Никитина
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Вотинцева Параскева Никитина
Рождение ребёнка
1807
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вотинцева Параскева Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834