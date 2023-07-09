Початков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.07.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Початков Филипп
Мать: Початкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Куземкино, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
09.07.2023