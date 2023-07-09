Початков Виктор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПочатков Виктор

Початков Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.07.2023

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Початков Филипп

Мать: Початкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Куземкино, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
09.07.2023

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