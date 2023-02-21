Корьев Корнилий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиПосле 19.11.1916 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
После 19.11.1916 ст.
Место жительства
1916
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23953240 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20008610