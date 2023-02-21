Корьев Корнилий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корьев Корнилий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

После 19.11.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
После 19.11.1916 ст.
Место жительства
1916
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23953240 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20008610
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