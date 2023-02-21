Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей

Смерть
Неизвестно
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