Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей
Смерть
Неизвестно